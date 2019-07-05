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Шахтар – Копенгаген: онлайн-трансляція матчу проти чемпіона Данії

5 липня 17:56 975 Читать на русском
Шахтар – Копенгаген: онлайн-трансляція матчу проти чемпіона Данії
Шахтар – Копенгаген: онлайн-трансляція контрольного матчу

Шахтар проводить другий контрольний матч на зборах в Австрії. Суперник "гірників" – найсильніша команда Данії Копенгаген. Посилання на онлайн-трансляцію гри шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Товариські матчі
Шахтар
2
2 : 1
1
Копенгаген
18:00 05:07:2019
завершено
 

Матч та онлайн-трансляція Шахтар – Копенгаген розпочалася о 18:00 за київським часом. Поєдинок у прямому етері можна дивитися на телеканалі "Футбол 2". Також онлайн-відеотрансляція доступна на офіційному сайті "гірників".

На перших зборах команда Луїша Каштру виграла обидва матчі проти болгарських команд. Спочатку "гірники" розгромили учасника кваліфікації ЛЧ-2019/20 Лудогорець (3:0), а згодом мінімально обіграли софійський ЦСКА (1:0).

Другі збори Шахтар розпочав матчем проти команди 3-го німецького дивізіону Юрдінгена, який відбувся сьогодні о 13:00. Українці розписали нічию 1:1 – голом відзначився Густаво Бланко Лещук.

Шахтар – Юрдінген: Бланко Лещук затьмарює чемпіона світу, кепський матч проти команди з 3-го дивізіону

На другий матч за день Луїш Каштру випустив інший склад – тих футболістів, які не брали участі в обідньому поєдинку. Якщо з німцями грав переважно резерв, то проти чемпіона Данії тренерський штаб випустив ймовірну основу.

Склад Шахтаря: Пятов – Додо, Хочолава, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко – Марлос, Патрік, Тайсон, Соломон – Мораєс.

Запасні: Шевченко, Трубін, Бондар, Бутко, Коваленко, Піхальонок, Бланко Лещук.

blog_ava
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