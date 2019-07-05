Шахтар – Юрдінген: Бланко Лещук затьмарює чемпіона світу, кепський матч проти команди з 3-го дивізіону

Шахтар проекзаменував Юрдінген (1:1) у першому матчі своїх других зборів, що проходять в Австрії. Суперником команди Каштру стала команда 3-го німецького дивізіону, в якій виступає чемпіон світу-2014. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Шахтар – Юрдінген – 1:1

Голи: Бланко Лещук, 62 – Байстер, 81

Гра стартувала о 13:00 за київським часом. Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Юрдінген відбулася на офіційному сайті донецького клубу. У суперниках "гірників" – команда, яка виступає у 3-й Бундеслізі через недавнє банкрутство. Цікаво, що на її правому фланзі грає Кевін Гроскройц – колишній захисник Борусії Дортмунд, який виграв зі збірною Німеччини ЧС-2014. Юрдінген здобував Кубок ФРН-1985, після чого дійшов до півфіналу єврокубкового турніру – Кубка володарів кубків. Того самого, у фіналі якого київське Динамо розгромило Атлетіко (кривдника німців).

Шахтар – Юрдінген – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, на перших зборах команда Луїша Каштру виграла обидва матчі проти болгарських команд. Спочатку розгромили учасника кваліфікації ЛЧ-2019/20 Лудогорець (3:0), а згодом мінімально обіграли софійський ЦСКА (1:0). Причому в обох матчах голом відзначився 18-річний чемпіон світу U-20 Данило Сікан. Наступний матч Шахтар проведе вже сьогодні, о 18:00. Суперником буде данський Копенгаген.

Каштру випустив на матч фактично повністю запасний склад (може, хіба що Кривцов здивував появою у цій команді). Олексій Шевченко у воротах, Бутко праворуч в захисті, Бондар і Кривцов у центрі, Сіпріано ліворуч. Молодий центр поля – 23-річні Танковський (опорник) і Коваленко, 19-річний Маркос Антоніо. Тете і Фернандо Педро на флангах атаки, а Сікан у центрі – їм на трьох лише 57 років. У Юрдінгена відзначимо появу на правому фланзі оборони чемпіона світу-2014 Гроскройца, а також в центрі поля екс-гравця Баварії та Сандерленда Яна Кіргофа.

На старті зустрічі Коваленка легко обікрав Айгнер, а Танковський грубо скосив суперника ззаду – жовта і штрафний, після якого Юрдінген заробив кутовий. Дозволили "гірники" ще й пробити з другого поверху, але не дуже влучно. Танковський відмінним першим пасом почав атаку, але Коваленко знову віддав м'яч супернику. Сікан класно вибіг у контратаку, але вже на межі штрафного Данило прийняв не найкраще рішення і лише заробив корнер. На 22-й Шахтар наважився на перший удар – здалеку і не дуже прицільно.

Болбат змінив Бутка, а Бланко Лещук – Сікана, але гра Шахтаря не повеселішала. Кривцов з цієї всієї безнадії пробив здалеку, і знову далеко від мети. Лише в компенсований час спочатку Юрдінген трохи повозив чемпіона України, але без удару, а згодом Маркос Антоніо обігрався з Коваленком і пробив у стійку транзитом через воротаря – дочекалися першого моменту!

Піхальонок замінив Коваленка у перерві. Свіжий гравець відразу ж метрів з 27 спробував закрутити з лівої, однак задум не втілив і близько. Бланко Лещук з партнерами вийшли у контру, в якій "гірники" могли і краще більшість використати. У підсумку Тете пробив з рикошетом, і снаряд перелетів ворота. Антоніо підключив Сіпріано по лівому флангу, однак Бланко не зумів виграти верхову боротьбу.

Байстер майже встиг скористатися провалом Сіпріано ліворуч. На підбиранні знову німецький футболіст – Шевченку відверто пощастило, що круглий мінімально розминувся з воротами. Кривцов почав атаку вертикальним пасом на Антоніо, який продовжив у розріз на Лещука. Аргентинець майстерно розібрався з воротарем. Трубін замінив Шевченка у воротах. Той же Густаво на межі фолу відштовхнув від себе захисника, після чого кинув під удар Антоніо – красивий обвідний, але трохи вище.

Густаво Бланко Лещук відзначив своє повернення до клубу забитим м’ячем у матчі #ШахтарЮрдінген. pic.twitter.com/jRelIgDdtQ — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) 5 липня 2019 р.

Екс-гравець збірної Словенії Маро виграв верхову дуель після подачі кутового, проте спрямував м'яч вище. На 81-й Шахтар пропустив перший гол при Каштру. М'яч влучив у Сіпріано рикошетом від свого ж Педро, і провалом на лівому фланзі німці скористалися сповна. Гюндюз пройшов і віддав, а Байстер замкнув у порожні ворота. Після цього на моменти донецький клуб уже не спромігся.

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Каштру зізнався після матчу, що важливіша динаміка. Багато хто ламає собі голову над тим, як же грає Шахтар при новому тренері. Так 4-1-4-1 чи 4-3-3? Насправді варіації бувають різні навіть по ходу матчу. І схема у гнучких наставників – дійсно щось не суттєве, мінливе. Гра зовсім не клеїлася, але після замін Сікана і Коваленка на Піхальонка та Бланок Лещука бразильці в атаці дещо розбігались. З'явилася та сама необхідна динаміка, почали підключати Сіпріано та Болбата по флангах. Зміни позицій флангових Тете і Фернандо, як і активніша взаємодія в центрі, почали приносити свої плоди.

Нічия 1:1 у першому матчі на зборах у Австрії. #ШахтарЮрдінген



Не пропустіть сьогодні о 18:00 пряму трансляцію другої гри з «Копенгагеном» на сайті https://t.co/VQxurpRNsW. pic.twitter.com/M96IO3MK12 — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) 5 липня 2019 р.

Бланко Лещук – один з небагатьох на плюс

Лещук краще доповнював зусилля молодих бразильських вінгерів, ніж Сікан, який перервав свою гольову серію. Доволі дивно, що Каштру дав Данилу зіграти лише 30 з лишком хвилин. Тут або він приберіг чемпіона світу U-20 на вечірній матч з Копенгагеном, або вияв відвертого невдоволення тренерського штабу. Загалом форвард, який повернувся з річної оренди в Малазі, затінив юного хлопця, якому не дали багато шансів себе проявити сьогодні.

Сподобався і креативний півзахисник Антоніо в центрі поля, який раз за разом опинився у чужому штрафному і допомагав створювати перевагу. Кривцов моментами непогано загострював своїми передачами і підключеннями в атаку на фоні суперника, який у 9-10 гравців сидів на своїй половині, проте в захисті дозволив забити Шахтарю легкий гол.

Звісно, загалом 30-градусна спека заважала продемонструвати свої найкращі якості, але "гірники" виглядали аж надто мляво майже весь перший тайм і кінцеву фазу другого. Тому виділити ще когось на плюс буде важкувато. Очевидно, що гравці, які не мають статусу основних у команді (хоч Каштру і говорив після матчу, що ні з ким ще не визначився), повинні приносити значно більше користі команді в матчах проти організованих, але 3-лігових суперників.

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