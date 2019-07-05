Шахтер – Копенгаген: онлайн-трансляция матча против чемпиона Дании

Шахтер проводит второй контрольный матч на сборах в Австрии. Соперник "горняков" – самая сильная команда Дании Копенгаген. Ссылку на онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Шахтер – Копенгаген началась в 18:00 по киевскому времени. Поединок в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 2". Также онлайн-видеотрансляция доступна на официальном сайте "горняков".

На первых сборах команда Луиша Каштру выиграла оба матча против болгарских команд. Сначала "горняки" разгромили участника квалификации ЛЧ-2019/20 Лудогорец (3:0), а затем минимально обыграли софийский ЦСКА (1:0).

Вторые сборы Шахтер начал матчем против команды 3-го немецкого дивизиона Юрдингена, который состоялся сегодня в 13:00. Украинцы расписали ничью 1:1 – голом отметился Густаво Бланко Лещук.

Шахтер – Юрдинген: Бланко Лещук затмевает чемпиона мира, неважный матч против команды из 3-го дивизиона

На второй матч за день Луиш Каштру выпустил другой состав – тех футболистов, которые не принимали участия в обеденном поединке. Если с немцами играл преимущественно резерв, то против чемпиона Дании тренерский штаб выпустил вероятную основу.

Состав Шахтера: Пятов – Додо, Хочолава, Матвиенко, Исмаили – Степаненко – Марлос, Патрик, Тайсон, Соломон – Мораес.

Запасные: Шевченко, Трубин, Бондарь, Бутко, Коваленко, Пихаленок, Бланко Лещук.