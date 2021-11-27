Матч, як і онлайн-трансляція Минай – Динамо на "Футбол 24", стартував о 14:00. Команди підходили до поєдинку на різних полюсах таблиці. Якщо кияни після першого кола лідирували в чемпіонаті, випереджаючи Шахтар завдяки кращій різниці голів, то закарпатці – треті з кінця, лише на 3 очки відірвавшись від Маріуполя, який йде останнім.

Безвиграшна серія команди Ігоря Леонова розпочалася ще в серпні. Єдина перемога Миная зафіксована ще у першому турі в поєдинку проти Олександрії. З того часу закарпатці не могли виграти у 14-ти матчах – 7 перемог і 7 нічиїх. В останніх двох турах Минай міг перервати цю серію, але обидва рази втрачав перемогу на останніх хвилинах – спершу "лиси" відпустили Інгулець, а посеред тижня на останніх секундах пропустили від Колоса.

Динамо ж у вівторок оформило виліт з єврокубків. Підопічні Мірчі Луческу видали непоганий матч проти Баварії і навіть забили перший гол у груповому турнірі, але це не врятувало киян від чергової поразки та неминучого вильоту з єврокубків за підсумками 6-го туру ЛЧ. А от в УПЛ у Динамо більш-менш порядок, якщо не враховувати поразку від Ворскли в 14-му турі.

Мірча Луческу провів певні зміни у складі, але на велику ротацію у грі з аутсайдером тренер Динамо не наважився. Зокрема, у старті з'явився Артем Шабанов, який не грав майже місяць. Натомість Олександр Сирота сів у запас. Отримав свій шанс і Беньямін Вербіч, якому сьогодні виповнилося 28 років. На позиції центрфорварда вже традиційно вийшов Денис Гармаш. Його минайський візаві – Євген Селезньов – залишився в резерві.

Ідеальний сценарій для Динамо зі швидким голом

Динамо з перших хвилин помчало в атаку і могло забивати вже на 2-й хвилині. Іменинник Вербіч прорвався лівим флангом і прострелив у центр, але Гармаш і сам не пробив, і Буяльському завадив. Ще кращий момент у Циганкова. Віктор прийняв м'яч після пасу Миколенка і потужно пробив низом у ближній кут – забракло лічених сантиметрів! В дебюті поєдинку кияни значно більше атакували через лівий фланг, де раз за разом розривали Миколенко і Вербіч.

Тиск Динамо дався взнаки на 11-й хвилині. Буяльський впав після контакту з Горіним у штрафному Миная. Олексій Деревінський призначив пенальті, який спокійно реалізував Циганков, розвівши м'яч і кіпера по різних кутах. 10-й гол лідера Динамо в УПЛ 2021/22 і 70-й в елітному дивізіоні загалом.

Маса моментів у гостей і традиційна біда з реалізацією

На цьому "біло-сині" не зупинилися. Гармаш в дотик замикав простріл Миколенка – поперечина врятувала Минай. Лише на 21-й хвилині господарі чи не вперше вийшли в атаку. Кулієв і Ахмедзаде по черзі впали у штрафному киян, проте арбітр не відреагував. Ефектний розіграш від динамівців на лінії штрафного – з труднощами, але таки відбилися підопічні Леонова.

В середині тайму темп гри дещо сповільнився, але гості періодично все ж видавали спалахи активності. Черговий прорив Вербіча завершився виносом м'яча, а удар з-за меж штрафного відбив Данило Кучер. Знову кіпер Миная вступив у гру після удару Кендзьори головою з кількох метрів!

Минай – Динамо – 0:2 – відео голів і огляд матчу

Ще один момент у Гармаша, який трохи не влучив у ворота ударом з льоту після подачі Циганкова. Повна перевага Динамо в першому таймі, але реалізація залишилила бажати кращого – лише один гол з пенальті попри чималу кількість нагод. Остання з них була незадовго до перерви, коли Шапаренко не влучив у ворота з перспективного штрафного. Динамо могло зняти всі питання ще до перерви, але марнотратство гостей залишало Минаю шанс.

Ренесанс Миная у другому таймі

У перерві наставник Миная зробив одразу три заміни – зокрема, на поле вийшов Євген Селезньов. Схоже, у роздягальні гравці отримала серйозного прочухана від тренера, або ж Динамо зарано розслабилося. На другий тайм Минай вийшов з абсолютно іншим настроєм. Забігаючи наперед, як Селезньов, так і його партнери змусили понервувати "біло-синіх".

Перший момент за господарями – Матіч з меж штрафного пробивав після подачі кутового, але влучив у Забарного. Притис Минай, кілька разів змусивши киян помилятися на своїй половині. У діях команди Луческу з'явилася невпевненість, яка призвела до помилок і моментів біля воріт Бущана.

І ледь не пропустили кияни! Ахмедзаде пробив з меж штрафного, а м'яч зрикошетив від Шабанова і прокотився поруч зі стійкою. Відверто незрозуміла гра Динамо по перерві після вдалої першої половини.

Луческу відреагував на провал своєї команди на старті другого тайму. Замість Вербіча, який мав жовту картку, вийшов Де Пена. І тут же ще один супершанс у Миная – стійка врятувала киян після удару головою Селезньова! Євген виграв повітря у Забарного і бив у дальній кут без шансів для Бущана – відверто пощастило Динамо.

Складний епізод з пенальті у ворота Динамо – арбітр розібрався в ситуації

В середині тайму виник чи не ключовий епізод у другій половині гри. Ахмедзаде впав у штрафному після боротьби з Кендзьорою. Деревінський після консультації з арбітром VAR – Андрієм Коваленком – не ухвалив рішення і пішов дивитися повтор сам. Насправді, дуже складний епізод – не виключено, що перед тим Матіч зіграв рукою. Зрештою, після тривалої паузи арбітр зафіксував штрафний на користь Динамо, що викликало обурення Ігоря Леонова. Втім, схоже, що арбітр розібрався правильно – повтор підтвердив, що Матіч дійсно торкнувся рукою до м'яча у боротьбі з суперником.

Нерви Луческу, момент на останніх хвилинах і важкі три очки "біло-синіх"

Після моменту з непризначеним пенальті Динамо таки відвело гру від своїх воріт, але Мірча Луческу помітно нервував на тренерській лаві. Гості навіть могли забивати – Сидорчук знайшов Караваєва на куті штрафного, той на замасі прибрав захисника і пробив у ближній – сейв Кучера. Ще в одній атаці Де Пена пробив сам, хоча міг скидати на Шкуріна. Вже в компенсований час Минай мав ще один момент – Селезньов віддав на Месхі, а той не влучив метрів з 10-ти у дальній кут! І після цього прийшла розплата – Шапаренко класним ударом поставив крапку в матчі після пасу Сидорчука. 0:2.

Динамо не без проблем здобуло перемогу, яка після першого тайму здавалася неминучою. Минай за весь матч жодного разу не пробив у площину воріт Бущана, хоча мав вбивчі моменти, щоб забити. Той, хто після першого тайму повірив у легку перемогу Динамо і не дивився другу 45-хвилинку, зберіг чимало нервових клітин.

Кияни набрали 41 очко і відірвалися від Шахтаря на 3 пункти. Втім, вже завтра "гірники" можуть обійти команду Луческу у випадку розгромної перемоги над Інгульцем. Минай же залишився на 15-й сходинці – 10 очок. Безвиграшна серія закарпатців в УПЛ налічує вже 15 матчів...

Минай міг стрибнути вище голови – Динамо ледь не віддало виграшний матч

Попри тривалу серію без перемог і статус аутсайдера, виїзд в Ужгород не обіцяв легкої прогулянки для команди Луческу. Хоча б тому, що у вівторок кияни грали важкий матч ЛЧ проти Баварії (хоча й Минай у середу провів перенесений поєдинок із Колосом). По-друге, "лиси" в рідних стінах вже відбирали очки в Шахтаря, тому недооцінювати команду Леонова аж ніяк не можна було.

Хоча, схоже, саме це "біло-сині" і зробили. Принаймні, в другому таймі. У першій половині Луческу може мати тільки одну претензію до своїх хлопців – реалізація. Динамо могло закрити гру ще до перерви, але у другій половині гри отримало проблеми.

Минай серйозно додав, що, схоже, стало несподіванкою для столичної команди. Хоча, за словами Мірчі Луческу, він у перерві попереджав, що в другому таймі буде зовсім інша гра. І дійсно – на зміну впевненому контролю м'яча і великої кількості моментів від киян прийшли сумбур, помилки і нерви після першого ж тиску суперника.

"Нам пощастило": Луческу залишився незадоволений грою Динамо у матчі з Минаєм

Минай, який не перемагає 4 місяці, затис Динамо на його половині поля, неначе умовна Баварія. Навіть у вівторок в матчі з мюнхенцями кияни не виглядали настільки безпорадно. Ахмедзаде, Селезньов і Месхі мали вбивчі моменти, а "біло-сині" добрих півгодини не могли вийти хоча б в одну контратаку. Якщо на старті гри кияни переважали своїх суперників як ц центрі, так і на флангах (особливо на лівому), то в другому таймі команда Леонова почала просто розривати своїх опонентів. Щастя Динамо, що сьогодні м'яч не влетів у ворота Бущана.

Так, подібні перемоги заведено називати перемогами на класі. Але сьогодні одного класу Динамо могло забракнути – не обійшлося без посмішки фортуни. Втім, три очки при поганій грі – краще, ніж навпаки. До зимової паузи Динамо потрібно витерпіти ще 3 матчі, один з яких (проти Бенфіки) вже нічого не вирішує. А от у протистояннях з Вересом і Зорею необхідно перемагати – в іншому разі лідером у 2022 рік може ввійти Шахтар.

Циганков у Динамо: продати не можна залишити