Претенденти на "бронзу" нинішнього сезону УПЛ зійшлись у двобої. Ворскла підійшла до гри володарем третього місця, але СК Дніпро-1 відставав лише на три очки.

Гуцуляк забив Ворсклі на 11-й секунді матчу – відео блискавичного гола

Початок матчу шокував усіх – від вболівальників до коментаторів. Після стартового свистка португальський захисник Нельсон Монте запустив м'яч вперед точно на Гуцуляка. Олексій майстерно скористався розгубленістю захисників Ворскли та святкував взяття воріт вже 11-й секунді.

Смак "крові" лише додав азарту підопічним Йовічевіча. Дніпряни не давали спокою обороні гостей та голкіперу полтавців Дмитру Різнику. Кілька чудових нагод подвоїти перевагу господарів змарнував форвард збірної України Артем Довбик. Ворскла все ж не пропустила більше у першому таймі, і гравці похнюплено йшли у підтрибунне приміщення, знаючи, що на них очікує серйозна розмова з Юрієм Максимовим.

Старт другого тайму перетворився на катастрофу для Ворскли. Арбітр призначив пенальті у ворота гостей, але Довбик з позначки не зміг переграти Різника. Реабілітувався Артем дуже швидко і яскраво. Спочатку нападник дніпрян замкнув навіс Дубінчака, а через дві хвилини вже радів своєму дублю. Цей гол був повністю на совісті воротаря Ворскли. Різник вирішив піти в обіграш на двох суперників, але зазнав фіаско. Назаренко відібрав м'яч, а Довбику залишалось пробити по порожніх воротах.

На табло 3:0, і підопічні Максимова остаточно посипались. 4-й гол забивав Піхальонок, підставивши ногу після удару Гуцуляка. Сам Олексій взяв приклад з Довбика і також оформив дубль. На муки ворсклян було важко дивитись, гості просто терпіли, поки пролунає фінальний свисток. Команда Йовічевіча все ж втратила концентрацію на мить та одразу за це поплатилась. Господарі заметушились в обороні та вивели Данила Кравчука на ударну позицію, який і відквитав один м'яч. 5:1.

СК Дніпро-1 вийшов на третю сходинку, посунувши свою "жертву" на 4-ту. Довбик у рейтингу бомбардирів лідирує з 12-ма голами, залишивши позаду лідера Динамо Віктора Циганкова (10).

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