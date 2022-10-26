"Ми звернулися до УАФ і озвучили їм свою позицію. Якщо сьогодні, після змін до українського законодавства, організатором заходу є повністю футбольний клуб, який бере на себе безпекові, організаційні гарантії, всі медійні права, то щоб рішення щодо кількості глядачів на стадіоні, охорону – теж вирішували на місцях, а не в Києві. За двох умов.

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Якщо це епідемія – з дотриманням протиепідемічних норм. Якщо це війна – то з обмеженнями воєнного стану. В нас є військова адміністрація місцева, яка знає – скільки тут укриттів, відстані до них. Відповідно, військова адміністрація повинна вирішувати, скільки людей можуть відвідувати масові заходи. Наша пропозиція – давайте коригувати Регламент відповідно до чинного законодавства. Бо Регламент говорить про 280 людей. І крапка. Перевищення кількості – це штраф. Передайте ці повноваження на місця. І хай клуб та місцева військова адміністрація ці рішення приймають. Ми, наприклад, розуміємо, що на нашому стадіоні і поряд є три укриття. Це до тисячі людей. 500-700, до тисячі людей із забезпеченням вимог безпеки ми могли б розмістити на стадіоні.

Робота театрів, організація концертів – зараз дозволена. Там збираються сотні людей. Тому в нас така пропозиція. Військові в нас часто просять про можливість прийти на гру, влада, бізнес, в нас багато вболівальників. Якщо є можливість запросити людей – це логічно. Таке рішення потрібне.

Я вважаю, що УАФ має звернутися до Мінмолодьспорту і врегулювати це питання. Єдине – хотілося б це зробити швидше. В нас залишилися два домашніх матчі в календарному році. Це топові матчі: з Динамо і Шахтарем. Запросити декількасот людей – не думаю, що це стане великою проблемою. Футбол все одно повинен бути для вболівальників. Є телетрансляція. А вболівальники додадуть грі і цій телетрансляції атмосфери. І відвідають гру цього унікального чемпіонату. Бо УПЛ – це найсміливіша ліга світу. Є найсильніші, найбагатші. Наш чемпіонат же сміливо може мати звання найсміливішого", – цитує Надєїна офіційний сайт Вереса.

Нагадаємо, після 9-ти турів Верес у турнірній таблиці УПЛ йде п'ятим, маючи у своєму активі 14 очок.

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