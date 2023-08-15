Гравці Шахтаря та Олександрії отримали додаткові навантаження після очного матчу в чемпіонаті.

Товариський матч

Шахтар – Олександрія – 1:1

Голи: Тоіров, 23 – Погорілий, 29

Вчора команди зустрічалися в рамках 3 туру УПЛ, і "гірники" втримали важку перемогу 2:1. Сьогодні на полі спорткомплексу "Святошин" відбувся товариський матч-реванш у форматі 2 тайми по 30 хвилин. Вийшли ті футболісти, які у офіційній грі участі не брали або отримали обмаль часу.

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19-річний таджик Хусрав Тоіров виступив на незвичній позиції центрфорварда і зміг відзначитися дебютним голом за першу команду Шахтаря. Втім, Олександрія доволі швидко відповіла точним ударом Владислава Погорілого – за іронією долі, вихованця якраз донеччан.

Другий міні-тайм завершився без голів, тому команди розійшлись миром. Шахтар у наступному турі зіграє проти Кривбаса (20 серпня), а суперником Олександрії стане Зоря (18 серпня).

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