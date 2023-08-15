Игроки Шахтера и Александрии получили дополнительную нагрузку после очного матча в чемпионате.

Товарищеский матч

Шахтер – Александрия – 1:1

Голы: Тоиров, 23 – Погорелый, 29

Вчера команды встречались в рамках 3 тура УПЛ, и "горняки" удержали трудную победу 2:1. Сегодня на поле спорткомплекса "Святошин" состоялся товарищеский матч-реванш в формате 2 тайма по 30 минут. Вышли те футболисты, которые в официальной игре не участвовали или получили мало времени.

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19-летний таджик Хусрав Тоиров выступил на непривычной позиции центрфорварда и смог отличиться дебютным голом за первую команду Шахтера. Впрочем, Александрия довольно быстро ответила точным ударом Владислава Погорелого – по иронии судьбы, воспитанника как раз дончан.

Второй мини-тайм завершился без голов, поэтому команды разошлись миром. Шахтер в следующем туре сыграет против Кривбасса (20 августа), а соперником Александрии станет Заря (18 августа).

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