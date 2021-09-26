"Вболівальники закликають Шахтар продовжити контракт з Марлосом. Ми готові, але, наскільки я знаю, Марлос виявив бажання завершити кар'єру в Україні і виїхати до Бразилії.

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Принаймні, це остання інформація, яка була. А як буде далі... Можливо, до кінця року він змінить своє бачення щодо цього питання", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Марлос виступає за Шахтар з липня 2014 року. Його угода з "гірниками" розрахована до 31 грудня 2021-го. Нещодавно півзахисник заявив про завершення кар'єри в національній збірній України.

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