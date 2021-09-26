"Болельщики призывают Шахтер продлить контракт с Марлосом. Мы-то готовы, но, насколько я знаю, Марлос изъявил желание завершить карьеру в Украине и уехать в Бразилию.

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По крайней мере, это последняя информация, которая была. А как будет дальше... Возможно, к концу года он изменит свое видение этого вопроса", – цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.

Напомним, Марлос выступает за Шахтер с июля 2014 года. Его соглашение с "горняками" рассчитано до 31 декабря 2021-го. Недавно полузащитник заявил о завершении карьеры в национальной сборной Украины.

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