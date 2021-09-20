Півзахисник донецького Шахтаря Марлос поволі готується до прощання з командою Роберто Де Дзербі. Етнічний бразилець взимку може стати вільним агентом.

"Складно про це говорити, але мій контракт завершується. Підходить до завершення певний цикл. Клуб змінює методику гри, працює з новими футболістами.

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Я дуже задоволений тим, що був частиною Шахтаря. І хочу продовжувати будувати свою історію тут. Можливо, вже як уболівальник. Прощання буде важким", – зізнався ветеран в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, що Марлос захищає кольори "гірників" із літа 2014-го. У нинішньому сезоні він рідко проводить на полі всі 90 хвилин, а його контракт із Шахтарем чинний до 31 грудня.

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