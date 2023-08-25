Шахтер обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о компенсациях за трансферы легионеров – бразильца Тете и израильтянина Манора Соломона. Об этом пишет издание Fotospor.

Галатасарай отреагировал на требование Шахтера дисквалифицировать Тете

По информации источника, "горняки" продолжают попытки получить финансовую компенсацию от потери бывших лидеров атаки команды вингеров Тете и Манора Соломона. Первый этим летом, использовав правило ФИФА, фактически на правах свободного агента ушел в Галатасарай, а второй на аналогичных условиях – у Тоттенхэма.

По версии Шахтера, игрок остается на контракте с оранжево-черными до конца 2023 года. Ранее турецкие инсайдеры сообщали о досрочном расторжении контракта, однако, по мнению донецкого клуба, этот акт был нелегитимным из-за того, что Тете вернулся в Украину во время войны.

По поводу Соломона, то генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявлял, что ожидает от встречи с представителями лондонского клуба решения вопроса о компенсации за Соломона, которое удовлетворит обе стороны.

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