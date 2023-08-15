"Наш клуб та юристи працюють над цим. Я не думаю, що виникнуть якісь проблеми. ФІФА завжди прихильна до того, щоб футболіст грав. З юридичних питань нічого не можу сказати", – цитує Бурука Turkiye Gazetesi.

Шахтар вимагає дискваліфікації Тете і санкцій проти Галатасарая – джерело назвало головний аргумент "гірників"

Нагадаємо, напередодні Шахтар звернувся до Міжнародної федерації футболу з вимогою відлучити Тете від футболу – бразилець (контракт якого з "гірниками" спливав 31 грудня) самовільно покинув український клуб і підписав контракт з Галатасараєм.

Раніше вінгер, прикриваючись війною, перейшов спочатку в Ліон, а згодом у Лестер (скориставшись правилом ФІФА для легіонерів з УПЛ). Однак вже у розпал повномасштабного вторгнення бразилець повернувся в Україну і пробув тут тривалий час. Саме цей факт донеччани і вважають ключовим моментом у своїх претензіях. Transfermarkt оцінює гравця у 25 млн євро.

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