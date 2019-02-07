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Шахтер хочет отдать Мудрыка в аренду в один из клубов УПЛ

19:17 21 Читати українською
Шахтер хочет отдать Мудрыка в аренду в один из клубов УПЛ
Михаил Мудрык / фото: ФК Шахтер

Хавбек Шахтера Михаил Мудрык может оказаться в другом клубе УПЛ.

Шахтер взял на сборы с первой командой молодого хавбека Михаила Мудрыка, но во время второго сбора вернул футболиста в дубль.

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"Горняки" хотят отдать Мудрыка в аренду в один из клубов украинской Премьер-лиги. Один из варианттив – Арсенал-Киев, хотя руководство Шахтера еще не определилось с командой, сообщает FootBoom.

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К слову, 18-летний Мудрык уже дебютировал за основную команду Шахтера в матче Кубка Украины против донецкого Олимпика, молодой вингер сыграл в матче 21 минуту.

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Шахтер Шахтер Трансферы Шахтера Михаил Мудрык Михаил Мудрык
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