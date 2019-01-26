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Мудрик: Забити дебютний гол за Шахтар – це дуже круто

17:44 144 Читать на русском
Мудрик: Забити дебютний гол за Шахтар – це дуже круто
Михайло Мудрик / Фото ФК Шахтар

Юний талант Шахтаря Михайло Мудрик поділився враженнями від контрольного поєдинку проти Карабаха (3:1), в якому йому вдалось відзначитись дебютним голом.

"Дехто мріє зіграти за основний склад, а забити – це дуже круто. Вдячний Богу, своїй родині, команді та всім тренерам за цей рік. Вони мені всі допомогли.

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До цієї гри ми підійшли в кращій фізичній формі. Завдяки Паулу і тренерському штабу ми проаналізували помилки минулого матчу, і стали краще грати в деяких моментах", – сказав Мудрик в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, свій перший спаринг Шахтар розгромно програв хорватському Хайдуку (1:4).

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Шахтар - Карабах: Субота 26 січня 2019

Шахтар
Матч завершено
3 : 1
Карабах
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