Мудрик: Забити дебютний гол за Шахтар – це дуже круто

Юний талант Шахтаря Михайло Мудрик поділився враженнями від контрольного поєдинку проти Карабаха (3:1), в якому йому вдалось відзначитись дебютним голом.

"Дехто мріє зіграти за основний склад, а забити – це дуже круто. Вдячний Богу, своїй родині, команді та всім тренерам за цей рік. Вони мені всі допомогли.

Шахтар – Карабах – 3:1 – відео голів та огляд матчу

До цієї гри ми підійшли в кращій фізичній формі. Завдяки Паулу і тренерському штабу ми проаналізували помилки минулого матчу, і стали краще грати в деяких моментах", – сказав Мудрик в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, свій перший спаринг Шахтар розгромно програв хорватському Хайдуку (1:4).

Манор Соломон: чотири складні запитання до новачка Шахтаря, на які важко відповісти