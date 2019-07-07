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Шахтар хоче продати Бланко Лещука – Малага прагне продовжити оренду гравця

7 липня 14:50 658 Читать на русском
Шахтар хоче продати Бланко Лещука – Малага прагне продовжити оренду гравця
Густаво Бланко Лещук / твіттер ФК Малага

Аргентинський нападник Шахтаря Густаво Бланко Лещук, який минулий сезон провів в Малазі, може продовжити грати в іспанському клубі.

Донецький Шахтар бажає продати нападника Густаво Бланко Лещука, інформує Diariosur.es.

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Малага не зацікавлена у повноцінному трансфері гравця і готова продовжити оренду форварда. Зараз Бланко Лещук перебуває у розпорядженні головного тренера Шахтаря Каштру і відзначився забитим голом на зборах.

Контракт форварда з гірниками закінчується через рік, тому Шахтар має намір продати футболіста вже зараз замість ще одного року в оренді.

Нагадаємо, в минулому сезоні в складі клубу з Андалусії грав також українець Євген Селезньов, але він має намір покинути іспанців влітку.

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Теги
Іспанія Шахтар Шахтар Малага Малага Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук Трансфери Шахтаря
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