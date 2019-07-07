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Шахтер хочет продать Бланко Лещука – испанцы желают продлить аренду игрока

14:52 43 Читати українською
Шахтер хочет продать Бланко Лещука – испанцы желают продлить аренду игрока
Густаво Бланко Лещук / твиттер ФК Малага

Аргентинский нападающий Шахтера Густаво Бланко Лещук, который прошлый сезон провел в Малаге, может продолжить играть в испанском клубе.

Донецкий Шахтер желает продать нападающего Густаво Бланко Лещука, информирует Diariosur.es.

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Малага не заинтересована в полноценном трансфере игрока и готова продлить аренду форварда. Сейчас Бланко Лещук находится в распоряжении главного тренера Шахтера Каштру и отметился забитым голом на сборах.

Контракт форварда с горняками заканчивается через год, потому Шахтер намерен продать футболиста уже сейчас вместо еще одного года в аренде.

Напомним, в прошлом сезоне в составе клуба из Андалусии играл также украинец Евгений Селезнев, но он намерен покинуть испанцев летом.

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