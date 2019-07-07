Шахтер хочет продать Бланко Лещука – испанцы желают продлить аренду игрока

Аргентинский нападающий Шахтера Густаво Бланко Лещук, который прошлый сезон провел в Малаге, может продолжить играть в испанском клубе.
Донецкий Шахтер желает продать нападающего Густаво Бланко Лещука, информирует Diariosur.es.
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Малага не заинтересована в полноценном трансфере игрока и готова продлить аренду форварда. Сейчас Бланко Лещук находится в распоряжении главного тренера Шахтера Каштру и отметился забитым голом на сборах.
Контракт форварда с горняками заканчивается через год, потому Шахтер намерен продать футболиста уже сейчас вместо еще одного года в аренде.
Напомним, в прошлом сезоне в составе клуба из Андалусии играл также украинец Евгений Селезнев, но он намерен покинуть испанцев летом.
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