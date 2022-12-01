Донецкий Шахтер уже готовится к усилению состава в зимнее трансферное окно.

Поскольку Шахтер близок к продаже Мудрика в Арсенал, у "горняков" уже есть план по усилению состава, сообщает журналист Эндрю Тодос в своем Telegram-канале.

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Так, "горняки" хотят подписать левого вингера, опорника и нападающего. На позицию опорного полузащитника рассматривают Марка Сапугу из Руха – его оценивают на сумму от 3 до 5 миллионов долларов.

На замену Мудрику могут подписать Антонио Марина из Динамо Загреб, который играл под руководством Йовичевича в Хорватии. В общей сложности он сыграл в 7 матчах этого сезона, не отличившись результативными действиями.

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