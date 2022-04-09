Матчем проти Олімпіакоса Шахтар розпочинає європейське турне, мета якого – заробити гроші для ЗСУ та українців.

Донеччани не будуть використовувати свою звичну форму. Нові комплекти також мають свою місію – нагадати про подвиг українських міст-героїв. Тепер на футболках немає прізвищ гравців. Замість них – назви населених пунктів України, які вразили стійкістю у боротьбі з російськими окупантами.

Олімпіакос – Шахтар: онлайн-трансляція матчу – "гірники" розпочали благодійне турне на підтримку України

Нагадаємо, Динамо та Шахтар отримали спеціальні дозволи для виїзду команди за кордон в умовах воєнного стану. У Європі наші гранди проведуть низку товариських матчів. Усі зароблені гроші підуть на допомогу армії та українцям, які постраждали від кривавої війни, яку влаштувала Росія.