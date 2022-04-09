Олімпіакос і Шахтар зустрічаються в товариському поєдинку. Стартові склади і онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Олімпіакос – Шахтар стартував о 20:00 за Києвом. Це перший поєдинок "гірників" у рамках благодійного турне Shakhtar Global Tour for Peace. Всі кошти, отримані з продажу квитків та реклами, будуть передані захисникам України, волонтерським організаціям, медикам, а також спрямовано на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.

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Сьогоднішній суперник Шахтаря – 46-разовий чемпіон Греції, який впевнено лідирує і в поточному сезоні. Пряма трансляція гри Олімпіакос – Шахтар доступна на ТК "Футбол 1", офіційному каналі Шахтаря в YouTube, Oll.tv, а також у цій новині на "Футбол 24".

У розпорядженні Роберто Де Дзербі – виключно українські гравці, серед яких є кілька представників Маріуполя. При цьому не було жодного номінального форварда – проблемну позицію закрив Андрій Борячук, який на правах оренди грав за Рух.

Стартові склади:

Олімпіакос: Крістінссон – Врусай, Манолас, Пападопулос, Рябчук – Кунде, Бухалакіс – Масурас, Фортуніс, Вальбуена – Тікінью.

Шахтар: Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Булеза – Степаненко, Бондаренко – Мишньов, Мудрик, Топалов – Борячук.

Запасні: Шевченко, Пузанков, Удод, Драмбаєв, Капінус, Стасюк, Фарина, Шостак, Чех, Криськів.