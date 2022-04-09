Матчем против Олимпиакоса Шахтер начинает европейское турне, цель которого – заработать деньги для ВСУ и украинцев.

Дончане не будут использовать свою привычную форму. У новых комплектов также есть своя миссия – напомнить о подвиге украинских городов-героев. Теперь на футболках нет фамилий игроков. Вместо них – названия населенных пунктов Украины, поразивших стойкостью в борьбе с российскими оккупантами.

Олимпиакос – Шахтер: онлайн-трансляция матча – "горняки" начали благотворительное турне в поддержку Украины

Напомним, Динамо и Шахтер получили специальные разрешения для выезда команд за границу во время военного положения. В Европе наши гранды проведут ряд товарищеских матчей. Все заработанные деньги пойдут на помощь армии и пострадавшим от кровавой войны, которую устроила Россия.