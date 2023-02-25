"Шахтар, безсумнівно, хороша і сильна команда. Хоча нам могли випасти і сильніші клуби.

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Те, що я знаю про "гірників", стосується минулого. Коли Роберто де Дзербі був там тренером, вони грали у феноменально красивий футбол. Але це було з іншими гравцями та з іншим тренером.

Останнім часом я мало бачив гру Шахтаря, не дивився і поєдинок з Ренном. З французами ми грали під час підготовки – вони перемогли нас декілька місяців тому. А тепер українці вибили Ренн, тож це, безсумнівно, хороша команда.

Шахтар не грає у своїй країні. Причина – жахлива. Мені здається, що всім подобається грати вдома, бо ти хочеш, щоб за тобою стояли твої вболівальники. В іншій країні цей стадіон, найімовірніше, не буде повністю заповнений їхніми власними вболівальниками. Тому мені не здається проблемою, що першу гру ми граємо на виїзді", – цитує Слота Vi.nl.

Нагадаємо, перший матч відбудеться 9 березня у Варшаві. Початок зустрічі о 22:00 за Києвом. Матч-відповідь – за тиждень, 16 березня, о 19:45.

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