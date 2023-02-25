Стало відомо, коли відбудуться поєдинки з нідерландським клубом за вихід у чвертьфінал єврокубку.

Донецький Шахтар драматично пробився в 1/8 фіналу Ліги Європи, здолавши у серії пенальті французький Ренн. Напередодні відбулось жеребкування турніру – "гірники" отримали у суперники нідерландський Фейєнорд.

Шахтар у серії пенальті здолав Ренн і вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи – автогол врятував "гірників", Трубін став героєм

За повідомленням офіційного сайту УЄФА, перший поєдинок стане для донеччан номінально домашнім і відбудеться 9 березня на стадіоні Війська Польського у Варшаві. Початок зустрічі о 22:00 за Києвом.

Матч-відповідь – за тиждень, 16 березня, о 19:45.

Нагадаємо, фінал Ліги Європи прийме 65-тисячна Пушкаш Арена в Будапешті 31 травня. Переможець турніру отримає путівку до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24, якщо не потрапить туди через національний чемпіонат.

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