"Шахтер, несомненно, хорошая и сильная команда. Хотя нам могли выпасть и более сильные клубы.

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То, что я знаю о "горняках", касается прошлого. Когда Роберто де Дзерби был там тренером, они играли в феноменально красивый футбол. Но это было с другими игроками и с другим тренером.

В последнее время я мало видел игру Шахтера, не смотрел и поединок с Ренном. С французами мы играли во время подготовки – они победили нас несколько месяцев назад. А теперь украинцы выбили Ренн, поэтому это, несомненно, хорошая команда.

Шахтер не играет в своей стране. Причина – ужасная. Мне кажется, что всем нравится играть дома, потому что ты хочешь, чтобы за тобой стояли твои болельщики. В другой стране этот стадион, скорее всего, не будет полностью заполнен их собственными болельщиками. Поэтому мне не кажется проблемой, что первую игру мы играем на выезде", – цитирует Слота Vi.nl.

Напомним, первый матч состоится 9 марта в Варшаве. Начало встречи в 22:00 по Киеву. Ответный матч – через неделю, 16 марта, в 19:45.

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