Екс-захисник Шахтаря Ярослав Ракицький повертається у донецьку команди, повідомив журналіст Ігор Бурбас у програмі "ЧИСТИЙ ПІДКАТ".

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За інформацією джерела, 32-річний оборонець у понеділок ввечері мав приєднатися до "гірників" на тренувальних зборах у Нідерландах. Очікується, що вже сьогодні, 19 липня, Ракицький підпише контракт з "помаранчево-чорними". Раніше ЗМІ сватали Ярослава у турецький Адана Демірспор.

Окрім того, ведуться переговори щодо трансферу ще одного екс-"гірника" Олександра Зубкова. У 2019 році угорський Ференцварош орендував його у Шахтаря, а за рік Олександр став повноцінним гравцем клубу. Останнім часом російський наставник "Фраді" Станіслав Черчесов перестав довіряти українцю, двічі поспіль не включивши його у заявку на матчі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, 14 липня новим головним тренером Шахтаря став Ігор Йовічевіч. Хорват підписав з "гірниками" угоду терміном на 2 роки і представлятиме з донеччанами Україну у груповому етапі Ліги чемпіонів.

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