Півзахисник збірної України Олександр Зубков поки не має можливості вийти на поле в офіційному матчі.

Ференцварош розпочав сезон матчами кваліфікації Ліги чемпіонів. Фраді вже пройшли Тобол і тепер готуються до іспиту в другому кваліфікаційному раунді, де їхнім суперником стане Слован із Братислави.

Яремчук забив за Бенфіку проти новачка АПЛ

Український легіонер команди Олександр Зубков знову не потрапив до заявки на поєдинки. Минулого разу російський наставник команди Станіслав Черчесов мотивував своє рішення тим, що українець отримав додатковий відпочинок після матчів збірної.

Проти Слована заявка Ференцвароша буде такою ж, як і на матчі проти Тобола. Нагадаємо, в Казахстані гра завершилася без голів, а на своєму полі Фраді здобули нищівну перемогу з рахунком 5:1.

Росія напала на Україну: моральна дилема збірної, клуби готуються розпочати єврокубковий сезон (LIVE)