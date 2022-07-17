Український захисник Ярослав Ракицький виступатиме у чемпіонаті Туреччини, повідомляє Milliyet.

Ракицький готується до повернення в Шахтар, – ЗМІ

За інформацією джерела, 32-річний футболіст прийняв пропозицію Адана Демірспор. Очікується, що українець найближчим часом приєднається до своєї нової команди, а за чотири дні вирушить з нею на тренувальний збір до Італії. На даний момент сторони узгоджують останні деталі майбутнього контракту.

Нагадаємо, Ракицький на початку березня розірвав угоду з російським Зенітом, отримавши статус вільного агента. Він підтримував форму з харківським Металістом, а згодом з донецьким Шахтарем, за який навіть провів декілька товариських матчів. ЗМІ активно заявляли, що саме з "гірниками" захисник найближчим часом підпише контракт.

До слова, Адана Демірспор минулого сезону посів у турнірній таблиці Суперліги восьму сходинку.

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