"Якщо чесно, то хотілося б зіграти в Києві на НСК Олімпійський. Або на Таврії у Сімферополі. В даній ситуації ми на 100% підтримували Шахтар в усіх їхніх починаннях. Я впевнений, що вони нас також. Ми один одного в соцмережах з чимось вітали.

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Ми сиділи з командою і дивились: "А що зробили вони? Оце прикольно, оце круто. Блін, ми це хотіли, а вони вже зробили!". Мені дуже сподобалось те, що зробив Шахтар на матчі з Олімпіакосом. Ну як сподобалось – з професійної точки зору, бо жодній нормальній людині сподобатись це не може. Здається, тоді була трагедія з драмтеатром в Маріуполі, і вони розклали на сидіннях дитячі іграшки. Не дай боже, щоб в житті будь-якої людини була ця емоція. Але, на жаль, в нашому житті це все є", – сказав Радуцький в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, поєдинок між Шахтарем та Динамо в рамках 7-го туру УПЛ відбудеться за тиждень, 16 жовтня. Раніше його планували провести у Лондоні, але смерть королеви Єлизавети паралізувала Велику Британію на 2 тижні, і від ідеї довелось відмовитись через організаційні причини. У підсумку матч зіграють у Львові.

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