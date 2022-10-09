Шахтер в рамках подготовки к матчу 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Реала накануне провел двухчасовую тренировку на поле тренировочного центра Легии в Варшаве, сообщает официальный сайт "горняков".

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Сессия началась с фитнеса в тренажерном зале, после чего футболисты переместились на тренировочное поле, где размялись, сыграли в квадраты и начали основную часть – упражнения на контроль мяча. В конце занятия тренерский штаб Шахтера предложил подопечным провести двухсторонку. Все это происходило под проливным дождем.

Напомним, подопечные Игора Йовичевича в воскресенье, 9 октября, должны были провести календарную встречу 6-го тура УПЛ против Львова, однако поединок, по просьбе дончан, был перенесен.

Матч против Реала состоится во вторник, 12 октября, на стадионе Войска Польского им. Пилсудского. Начало игры в 22:00. После 3-х туров "горняки" идут в турнирной таблице группы F вторыми, имея в своем активе 4 очка. Лидирует Реал с 9 баллами.

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