"Гірники" активно працюють в зимове міжсезоння над посиленням команди перед стартом другого кола УПЛ.

Шахтар націлився на гравця збірної Бразилії, який перемагав на Копа Амеріка, – Романо

Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, Шахтар веде перемовини щодо Мартіна Батуріни з Динамо Загреб. Атакувальний півзахисник виступає за хорватський клуб з 2021 року. Загалом він зіграв за загребську команду в 96 матчах, в яких забив 11 голів та віддав 20 асистів.

У складі Динамо Загреб Батуріна тричі здобував титул чемпіона Хорватії, а також двічі виграв Суперкубок. Його чинна угода з клубом діє до 2028 року. Transfermarkt оцінює гравця у 18 мільйонів євро. Батурін викликається також у молодіжну збірну Хорватії. Під час молодіжного Євро-2023 команда Мартіна програла на груповому етапі Україні U-21 (0:2).

Нагадаємо, що за Динамо Загреб в першій половині сезону виступав український захисник Богдан Михайліченко.

Варто зауважити, Романо також повідомляв, що Шахтар намагається підписати Марлона Гомеша. Обидва гравці є пріоритетом для донецького клубу.

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