"Горняки" активно работают в зимнее межсезонье над усилением команды перед стартом второго круга УПЛ.

Шахтер нацелился на игрока сборной Бразилии, побеждавшего на Копа Америка – Романо

Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, Шахтер ведет переговоры по Мартину Батурине из Динамо Загреб. Атакующий полузащитник выступает за хорватский клуб с 2021 года. Всего он сыграл за загребскую команду в 96 матчах, в которых забил 11 голов и отдал 20 ассистов.

В составе Динамо Загреб Батурина трижды завоевывал титул чемпиона Хорватии, а также дважды выиграл Суперкубок. Его действующее соглашение с клубом действует до 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро. Батурина вызывается также в молодежную сборную Хорватии. Во время молодежного Евро-2023 команда Мартина проиграла на групповом этапе Украине U-21 (0:2).

Напомним, что за Динамо Загреб в первой половине сезона выступал украинский защитник Богдан Михайличенко.

Стоит заметить, Романо также сообщал, что Шахтер пытается подписать Марлона Гомеша. Оба игрока являются приоритетом для донецкого клуба.

Шахтер выиграл первый матч в 2024 году – Кевин начал ассистом, гол 17-летнего новичка, Ракицкий почти забил из центра поля