"Є три варіанти: продавати взимку, продавати влітку після Ліги Європи та третій варіант, про який зараз кажуть, що Шахтар начебто готовий запропонувати Мудрику нові умови для оновлення контракту", – сказав Михайло Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

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"Я знаю, що представники Михайла не дуже цього хочуть. Їм би продати його "туди" вже. Але треба дивитись на суму: 30+ вже давали. Якщо дадуть більше – тоді продавати", – додав Роберто Моралес.

Нагадаємо, контракт Мудрика з Шахтарем чинний до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 15 млн євро.

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