"Есть три варианта: продавать зимой, продавать летом после Лиги Европы и третий вариант, о котором сейчас говорят, что Шахтер вроде бы готов предложить Мудрику новые условия для обновления контракта", – сказал Михаил Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

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"Я знаю, что представители Михаила не очень этого хотят. Им бы продать его "туда" уже. Но надо смотреть на сумму: 30+ уже давали. Если дадут больше – тогда продавать", – добавил Роберто Моралес.

Напомним, контракт Мудрика с Шахтером действует до 31 декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро.

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