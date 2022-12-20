"Горняки" рассматривают вариант с досрочным завершением аренды Лукаса Тейлора, информирует Sport.ua.

Защитник Шахтера впервые стал отцом

Шахтер летом пригласил правого защитника ПАОКа, ставшего единственным бразильцем в составе дончан на сезон 2022/23. Впрочем, Тейлор не поразил Игора Йовичевича в первой части кампании (гол+ассист за 780 минут на поле). "Горняки" уже подписали на правый фланг защиты Георгия Гочолейшвили, поэтому безболезненно могут вернуть бразильца команде Развана Луческу. Аренда Тейлора была рассчитана на весь сезон, а контракт с ПАОКом – до лета 2024 года.

Напомним, Шахтер пошел зимовать на второй строчке УПЛ, а также гарантировал себе предварительный раунд плей-офф Лиги Европы, где встретится с Ренном (16 и 23 февраля).

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