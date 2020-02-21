Португальські ЗМІ та фанати про матч Шахтар – Бенфіка: Криза виходить на міжнародний рівень, або Краще не йти далі

Шахтар переграв Бенфіку в першому матчі 1/16 Ліги Європи 2019/20 лише мінімально, дозволивши лісабонцям забити виїзний гол. Однак португальські ЗМІ серйозно критикують гру своєї команди.

Шахтар підловив Бенфіку на помилках та й загалом заслужено переміг, перервавши єврокубкову безвиграшну серію у рідних стінах, яка тривала 7 матчів. Натомість "орли" програли уже 3-й поєдинок за останні 13 днів і не виграють в усіх турнірах 4 рази поспіль. Португальські ЗМІ акцентують на помилках своїх захисників і героїзмі воротаря. Результатом вони не задоволені, як і грою команди Лаге, якого вже пресують запитаннями про кризу.

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Це була не найбажаніша ніч для португальських команд у Лізі Європи. Однак переможені Порту, Бенфіка та Брага, які грали далеко від дому, домоглися результатів, що залишають відкритим питання виходу далі. Лише Спортінг потішив перемогою. Четверта ж поспіль невдача Бенфіки на іншому полюсі. VAR скасував гол Марлоса, бо той на міліметр перебував у положенні поза грою. У перші 45 хвилин Бенфіка ще трималася, а потім прийшло найгірше. Влаходімос завадив великим неприємностям, йому допомогла і стійка. Це тривало недовго. Гол Патріка змусив Бенфіку нарешті прокинутися. Піцці забив 23 м'яч у 36 офіційному матчі сезону. Нічия стала б багатообіцяючим результатом для Бенфіки, але українці скористалися провалом Рубена Діаша. Той втяв велику дурницю, а Коваленко не пробачив.

Наставник Бенфіки Бруно Лаге відкидає сценарій з кризою, яка поширюється на міжнародну арену. Він вважає, що серія без перемог не така і погана, бо вийшли у фінал Кубка Португалії і зберегли перше місце в чемпіонаті, а результат у Харкові дозволяє з оптимізмом дивитись у матч-відповідь. Лаге не сподівався програвати навіть мінімально, але поступитися з рахунком 2:1 це краще, ніж 1:0.

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Крім самої гри, видання відзначає, що португальських фанатів побили ультрас на виході зі стадіону. При цьому "харківські силовики дивились на це поблажливо, тож одного вболівальника навіть довелося госпіталізувати". Попри поразку Бенфіка виїжджає з України живою. Фанати нещадно коментують чергову невдачу лісабонців: "А тепер погляньте на результати команди в єврокубках: 7 матчів, 4 поразки. Краще не йти далі! Ви програєте, бо погано читаєте гру. Футболісти, які принесли чемпіонство в минулому сезоні, втратили впевненість з подачі тренера. Навіть Руй Віторія не казав стільки дурниць, як Лаге. Його виступи після поразок здаються ще більш карикатурними".

Observador: Негативний баланс, якого не бачили понад рік

З листопада 2018 року не було такого – 4 матчі, 0 перемог. Найгірша Бенфіка під орудою Бруно Лаге. Тренер визнав, що в останні хвилини більше прагнув зберегти цей результат, ніж вирвати нічию. Порту, Фамілікао, Брага, Шахтар. Важко заперечувати, що це найгірша фаза Лаге в команді. Помилки оборони, особливо Ферру в останніх матчах та Діаша в четвер, стали ахіллесовою п'ятою. Низька інтенсивність та недостатня агресивність Бенфіки, яка стала тінню тієї команди, що в першому колі чемпіонату Португалії втратила очки лише з Порту. І все ж вдалося забити на виїзді гол, який може стати вирішальним у наступний четвер.

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У минулому Бенфіка після першої поразки 2:1 в матчі плей-офф єврокубка двічі проходила далі (Марсель обіграли 3:1, а з ПСЖ реваншувались 1:0) та стільки ж разів складала зброю (Льєж і Хальмстадт). Лаге має негативну статистику на євроарені: 6 поразок, 5 перемог і 2 нічиї. Бенфіка не любить новорічну ніч. На початку 2019-го звільнили Руя Віторію, коли Порту випереджав "червоних" на 7 очок, і здобути титул видавалося неможливим. Ідеальне друге коло, непохитна віра в Бруно Лаге принесла майже історичне чемпіонство. Його кадрові рішення та підхід до великих ігор викликають великі питання

Шахтар, який з видатним відрив лідирує в Україні, все ж не грав офіційних матчів 2 місяці. І ця команда Каштру без проблем проходила розбалансовані лінії. Якщо в першому таймі були проблеми з останнім пасом, то відразу після перерви українці створили 3 супермоменти. Влаходімос, як і в останніх іграх, ставав рятівником Бенфіки. Суперник досить легко проникав у фінальну третину поля, чого не скажеш про португальців. Зрівняти вдалося практично з нічого. Суддя здивував Харків, скасувавши гол, але призначивши пенальті після консультації з VAR. Команда знову розчарувала як в атаці, так і в захисті.

O Jogo: Результат не дивує Європу

Видання аналізує європейську пресу. Так, італійський Il Messaggero називає протистояння Бенфіки з Шахтарем дуеллю розчарувань ЛЧ. Посмішку вікторії відчув Луїш Каштру. Тріумф Коваленку принесла помилка суперника. Французький L'Équipe відзначає, що український клуб домінував, а португальський – нервував у захисті та мало креативив у нападі. Іспанський Sport наголошує, що результат не повинен дивувати, адже Бенфіка виграла лише 1 матч за останні 7 виїздів у єврокубках.

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