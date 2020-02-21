Шахтер готов помочь украинцам, пострадавшим от коронавируса

Капитан Шахтера Андрей Пятов рассказал о желании клуба помочь соотечественникам, оказавшимся в городе Ухане – центре эпидемии коронавируса.

"Хочу от имени всей команды поддержать тех, кто вернулся из Китая и сейчас находится в Новых Санжарах. Мы говорили с генеральным директором клуба Сергеем Палкиным и решили, что готовы все деньги, вырученные от продажи билетов на матч с Бенфикой, направить на обеспечение комфортных бытовых условий для тех, кто вынужден находиться эти 14 дней карантина в Новых Санжарах.

"Ми не знаємо, що у Тайсона на душі": чому Марлоса пограбували, або Яких помилок припустився Шахтар проти Бенфіки

Бенфике решающий гол забил Витя Коваленко – он же из Херсона, как и эта девушка – Настя Зинченко, которая осталась в Ухане ради своей собаки. После поединка удалось пообщаться с Ринатом Ахметовым. Обсудили игру, и президент выступил с инициативой отправить клубный самолет, чтобы забрать Настю и других украинцев из Китая. Договорились, что если в этом будет необходимость, то клуб готов отправить наш клубный самолет за остальными украинцами в Ухане", – цитирует Пятова официальный сайт клуба.

Португальські ЗМІ та фанати про матч Шахтар – Бенфіка: Криза виходить на міжнародний рівень, або Краще не йти далі