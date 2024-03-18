"Я багато чув від представників Динамо і Шахтаря про цього футболіста. Це Богдан Слюбик. Я розумію наші гранди, бо реально росте топовий за українськими мірками центрбек.

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Я не вірю, що йому тільки 20 років. Просто монстр в боротьбі, як внизу, так і в повітрі. Швидкий, різкий, агресивний. Давно його вживу не бачив, зараз дивлюсь – змужнів, розкачався, атлетичний. Поруч сидів Юра Паньків і сказав, що Слюбик з тренажерки не вилазить", – заявив Вацко у ефірі Вацко on air.

Нагадаємо, раніше Слюбика пов'язували з Динамо, Лаціо та Славією, а інтерес Шахтаря новий. Вацко стверджував, що бос Руха Григорій Козловський хоче отримати за зірку 7 млн євро – у 10 разів більше, ніж ціна за версією Transfermarkt.

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