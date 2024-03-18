"Я много слышал от представителей Динамо и Шахтера об этом футболисте. Это Богдан Слюбик. Я понимаю наши гранды, потому что реально растет топовый по украинским меркам центрбек.

Игрок Динамо заинтересовал два чемпионских клуба Германии, – источник

Я не верю, что ему только 20 лет. Просто монстр в борьбе, как внизу, так и в воздухе. Быстрый, резкий, агрессивный. Давно его вживую не видел, сейчас смотрю – возмужал, раскачался, атлетичный. Рядом сидел Юра Панькив и сказал, что Слюбик из тренажерки не вылезает", – заявил Вацко в эфире Вацко on air.

Напомним, ранее Слюбика связывали с Динамо, Лацио и Славией, а интерес Шахтера новый. Вацко утверждал, что босс Руха Григорий Козловский хочет получить за звезду 7 млн евро – в 10 раз больше, чем цена по версии Transfermarkt.

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