Шахтер готов бороться с Динамо за открытие УПЛ: "Это просто монстр – я не верю, что ему только 20"
Журналист Виктор Вацко подтвердил интерес еще одного украинского гранда к защитнику Руха Богдану Слюбику.
"Я много слышал от представителей Динамо и Шахтера об этом футболисте. Это Богдан Слюбик. Я понимаю наши гранды, потому что реально растет топовый по украинским меркам центрбек.
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Я не верю, что ему только 20 лет. Просто монстр в борьбе, как внизу, так и в воздухе. Быстрый, резкий, агрессивный. Давно его вживую не видел, сейчас смотрю – возмужал, раскачался, атлетичный. Рядом сидел Юра Панькив и сказал, что Слюбик из тренажерки не вылезает", – заявил Вацко в эфире Вацко on air.
Напомним, ранее Слюбика связывали с Динамо, Лацио и Славией, а интерес Шахтера новый. Вацко утверждал, что босс Руха Григорий Козловский хочет получить за звезду 7 млн евро – в 10 раз больше, чем цена по версии Transfermarkt.
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