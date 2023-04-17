Журналист Игорь Цыганык рассказал, сколько дончане готовы заплатить другим командам за отобранные очки у главного конкурента за чемпионство.

"Нужно говорить о стимуляции соперников. И это происходит.

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В частности, Шахтер предлагает за то, что любая команда отберет очки у СК Днепр-1, кругленькую сумму. Примерно 75 тысяч долларов", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, после 21-го тура Шахтер лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 52 очка. СК Днепр-1 идет вторым и отстает от "горняков" на 7 баллов (у команды Александра Кучера есть еще игра в запасе).

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