Донеччани додали 21-річного гравця у свою заявку на офіційному сайті УПЛ. Хавбек отримав номер 23.

"Вакула не впорався з психологічними навантаженнями": Денисов став на захист скандального хавбека Шахтаря

За час зимової паузи Вакула двічі вляпався у неприємні історії. Спочатку його орендувала Десна, але вже через кілька днів тренер чернігівців Олександр Рябоконь забракував півзахисника і повернув Шахтарю. Потім очікувалося, що Владислав приєднається до Маріуполя, за який вже мав досвід виступів. Не склалося і тут – футболіст напідпитку потрапив у ДТП, тому азовці відразу відхрестилися від нього.

Нагадаємо, Вакула перейшов до Шахтаря влітку 2019 року. Закріпитися у складі "гірників" йому не вдалося – всього 4 матчі і жодної результативної дії.

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