"Владислав Вакула – молодий хлопець. Проблема в тому, що він не впорався з тими психолохічними навантаженнями, які на нього звалилися. Мова не про те, що він опинився в Шахтарі і не впорався. Мова про особисті обставини. Там дійсно дуже складна ситуація.

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Перед тим, як кидати у когось каміння, варто згадати про себе, коли хтось опинявся у певній ситуації, і як він тоді поводився. Кожен по-своєму переживає стрес. Так, Вакула не зміг пройти збори з Десною.

Чому Маріуполь сказав, що це не їхній гравець? Він приїхав у Маріуполь і не встиг підписати угоду, бо одразу ж потрапив у ДТП. Не знаю, чому писали про алкоголь – я намагався підняти ситуацію, ніде немає протоколу, що він був п'яний. Людина приїхала, одразу скандал, ДТП, в Маріуполь він не потрапив. Тепер Шахтарю потрібно якось повернути хлопця на психологічну рейку. Молодий хлопець просто не впорався через особисті обставини. Сталася велика проблема, з якою молодий пацан просто не впорався.

Його потенціал дуже високий – це оцінив і Рінат Ахметов, на Вакулу була велика ставка. Не вийшло – але не так через футбольні причини, як через особисті стосунки. Поки з Владиславом важко. Зараз ним займається керівництво Шахтаря, щоб його повернути у нормальний стан, щоб він оговтався і знову почав грати", – сказав Денисов у програмі "ДенисовTIME".

Нагадаємо, під час зимового трансферного вікна Вакула встиг перейти в Десну на правах оренди. Однак, згодом чернігівці відмовилися від футболіста через нібито порушення режиму. Після цього Владислав вирушив у Маріуполь, за який уже свого часу виступав, але до підписання контракту справа так і не дійшла – футболіст потрапив у ДТП.

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