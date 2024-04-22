У першому таймі домінування Руху було безапеляційним. Львів'яни після нудної стартової 15-хвилинки почали регулярно входити у штрафний і пробивати із вбивчих позицій – втім, підводило виконання. То Роман метрів влучить у партнера, то Пастух і Плюмен з лінії воротарського проб'ють по горобцях. Як ногами, так і головою.

Найкращі шанси відкрити рахунок "жовто-чорні" змарнували в останній третині першого тайму. Так, на 31-й Таллес виконав подачу зі стандарту на ліву стійку, а Дідик скинув її вздовж воріт на праву. Сич підхопив скидку та пробив з близької відстані, однак Кемкін парирував.

На 43-й же хвилині Таллес прийняв пас на лінії штрафного та зарядив над поперечкою. Минай же до перерви не створював нічого, за винятком епізоду на 38-й хвилині. Неймовірно, але це був найкращий момент першого тайму – Корабліна забули на правому краю штрафного, Ременяк перевів на нього м'яч, однак подальший вихід віч-на-віч під кутом завершився ударом у Ледвія.

У підсумку, команди відправились відпочивати за нулів на табло. Перевага Руха була тотальною, однак конвертувати її у гол ніяк не вдавалося. На початку другого тайму нічого не змінилося – Минай відбивався й нічого не створював, а на 52-й хвилині привіз собі пенальті...

11-метровий виглядав дуже сумнівно. Таллес хитнув Чуєва у карному майданчику й впав після контакту з ногою Петька, але на повторі було помітно – Сергій був першим на м'ячі й сам отримав по ногах. Арбітр Дитро Євтухов після консультацій з VAR справедливо скасував пенальті.

Цей епізод ніби зламав Рух. Львів'яни суттєво збавили в активності. Минай почав дихати, а на 68-й хвилині шокував гостей. Закарпатці заробили штрафний, Вакула подав, а Скиба підрізав її на лінію воротарського під удар Устименку – Ледвій врятував Рух, однак за хвилину довелося виймати м'яч із сітки. Петько спокійно замкнув навіс Вакули з кутового. 1:0!

Віталій Пономарьов одразу ж провів заміни, кинувши у бій Карабіна й Руніча замість Дідика й Плюмана. Цей хід міг спрацювати вже на 72-й хвилині, коли Карабін скинув подачу з кутового на Слюбика, а його спробу удару накрив Семотюк. М'яч відскочив на ліву стійку, звідки пробив Холод – Кемкін врятував Минай!

Втім, ще через п'ять хвилин Рух зрівняв рахунок. Гол був простим, але якісним. Таллес увірвався на лівий край штрафного та прострілив вздовж воріт, захисники й Кемкін не змогли перехопити, а Квасниці покарав точним замиканням – 1:1!

Після забитого гола Рух ожив. Команда бажала вирвати перемогу, однак знову підкачало виконання (і Кемкін). На 85-й хвилині Карабін хитнув Піддубного в карному майданчику та зарядив у дальній кут – кіпер парирував. На 90+4-й же Таллес вискочив віч-на-віч з Кемкіним, але пробив прямо в нього. Ще за хвилину Бренер відкрився під пас на лінію штрафного й завдав удару над воротами.

Покарання за марнотратство могло бути болючим. На останній хвилині контратака Миная завершилась пасом на Корабліна та потужним ударом Устименка метрів з 18-ти. Денис цілив у ближню дев'ятку, однак Ледвій виручив Рух! Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Минай не зміг покинути останню позицію в турнірній таблиці, залишаючись у чотирьох залікових балах від зони плей-офф за виживання. Рух же тримається п'ятим – львів'яни тримаються у чотирьох пунктах від топ-4 й відірвались від шостої сходинки (там засіло Полісся) на два.

Ракета із 90-х: Роберто Карлос пахав на заводі, а потім став жахом для СаШо, Шмейхеля і Кана – найкращі голи у ЛЧ