"Як пройшла адаптація і як прийняли в колективі? Мене прийняли дуже добре. Особливо відзначу нашого капітана Тараса Степаненка, який трішки говорить нашою мовою. Він мені допомагав, підтримував та додавав упевненості.

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Період адаптації вже завершений? Можна сказати, адаптація вже завершується. Залишилося тільки вивчити українську мову", – поділився Егіналдо в інтерв'ю YouTube-каналу Шахтаря.

Додамо, що бразилець приєднався до Шахтаря цієї зими, встиг зіграти за "гірників" 16 матчів (2 голи та 2 асисти). Transfermarkt оцінює Егіналдо в 3 млн євро.

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