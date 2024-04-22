Заря четыре дня назад уже встречалась с Шахтером в рамках перенесенного матча 10-го тура. Луганчане выглядели достойно, сравняли счет в меньшинстве и держали ничью до последних минут – впрочем, класс дончан сказался. За достойный футбол "черно-белым" пришлось заплатить дорогую цену, ведь на дисквалификацию нарвались Герреро, Батагов и Джордан.

Кроме того, в лазарете находился Боль. Это означало, что у Зари на "ответный матч" с Шахтером вообще не осталось центрбеков, да и ведущий форвард был недоступен. Юрий Коваль, однако, решил поставить схему сразу с тремя центрбеками, поставив на их позиции двух опорников (Азиангбе и Башичи) и фулбека Бутко.

Такие огромные проблемы с составом не могли остаться без последствий. В первом тайме Заря нанесла только 1 удар по воротам "горняков" (его даже не вспомнить), а Шахтер провел 14 выстрелов. Уже на 5-й минуте Бондаренко откликнулся на заброс Матвиенко, качнул защитников в штрафной и пробил в ближний угол – Сапутин парировал.

На 13-й навес Судакова едва не залетел за шиворот голкиперу (немного не хватило точности), на 16-й он же выстрелил с линии штрафной (без проблем для Сапутина), а на 20-й Траоре получил скидку пяткой от Шведа и бахнул метров с восьми – Сапутин перевел над перекладиной!

Следующая серия моментов полилась перед перерывом. На 37-й лонгшот Азарова прошел над каркасом, на 38-й миниатюрный Невертон выиграл верховую дуэль у Азиангбе и пробил головой (неточно, но эпизод интересный). В следующие две минуты с окраин штрафной стреляли Швед и Бондаренко – мимо правой стойки!

В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на табло. Гол Шахтера казался вопросом времени, однако на старте второго тайма Заря шокировала "горняков".

Нападающий Ндур обошел Бондара на фланге, зацепился за вынос Антюха и поставил Бондару корпус, а затем отдал мяч Яцику. Опорник быстро перевел на правый фланг, а Кирюханцев оттуда подал на дальнюю штангу, за спину Бондару – там открывались Ндур и Антюх. На замыкании сыграл Денис, который пробил головой с рикошетом от руки Бондара. Полный развал обороны Шахтера. 0:1!

Дончане пропустили со второго удара по собственным воротам. Ничем интересным не огрызнувшись, они едва не пропустили с третьего – Заря на 56-й минуте выскочила в размашистую контратаку, в завершении которой Антюх стрелял с линии штрафной. Над перекладиной! Встревоженный Марино Пушич сразу же провел замены, выпустив Сикана и Кевина вместо Шведа и Невертона.

Впрочем, до 60-х минут в актив Шахтера можно было занести только дальний удар Матвиенко, который прошел над воротами. Тогда Марино Пушич провел радикальные замены – Судаков и Траоре сели на банку, а вместо них вышли Марлон Гомес и Эгиналду. Чуть позже Педринью заменит Азарова. В бой пошла вся молодая бразильская гвардия.

И это сработало. Уже на 65-й минуте Марлон с линии вратарской замыкал кросс Бондаренко (выше ворот). На 68-й Бонадренко сыграл в стеночку с Сиканом и стрелял с периметра штрафной (Сапутин поймал мяч в дальнем углу), а на 69-й Марлон нанес удар головой из центра штрафной – и снова выше.

В конце концов, на 72-й Шахтер добился своего: Кевин выполнил классный навес во вратарскую площадку, а Эгиналду головой переправил мяч под правую стойку – 1:1! Казалось, что наступило начало конца для Зари, однако луганчане не собирались так просто делиться очками.

Во-первых, они смогли выровнять ход встречи. Нашествие Шахтера в середине второго тайма сменилось отсутствием моментов вплоть до конца 80-х минут. Тренерский штаб при этом провел не самые защитные замены, бросив в бой Мишнева и Горбача вместо Ндура и Хахлева – таким образом, Юрий Коваль освежил позицию в нападении и центре поля. В-третьих, Заря должна была забивать еще один гол.

Так, на 85-й минуте Яцык получил пас от Мишнева и мощно зарядил метров с 20-ти. Прямо под перекладину. Резник спас Шахтер. Дальнейший угловой завершился суматохой, в которой Антюх выглянул из-за спины Крыськива и пробил с острого угла – и снова Ризнык спас.

Не забиваешь ты – забивают тебе. На 87-й минуте Кевин выполнил очередную подачу с левого фланга в район линии вратарской, а Сикан без сопротивления замкнул головой. 2:1! А еще через две минуты Даниил заработал удаление для Сапутина, получив по ногам во время его нецелесообразного выхода на перехват за пределы штрафной.

В меньшинстве Заря не сдавалась, однако до острых моментов дело уже не дошло. Финальный свисток зафиксировал тяжелейшую победу Шахтера – Подопечные Марино Пушича восстановили 4-очковый отрыв от Динамо. Кроме того, они набрали 58 очков за 25 туров, гарантировав себе минимум четвертое место в турнирной таблице УПЛ. То есть, Шахтер стал первой украинской командой, которой удалось квалифицироваться в следующий сезон еврокубков.