Шахтар вдома розгромив Ворсклу

Шахтар в рамках 4-го туру УПЛ впевнено переграв Ворсклу. На гол Шарпара у першому таймі "гірники" відповіли влучними пострілами Марлоса, Степаненка, Хочолави та Мораєса.

Шахтар після поразки від київського Динамо у минулому турі мав шалену мотивацію до реабілітації перед власними вболівальниками, а ще більшу – до того, щоб не збільшити відставання від киян. Принаймні, так мало бути в теорії, хоча перший тайм викликав запитання щодо цього. Ворсклу ж поховали ще до гри, адже Василю Сачку не могли допомогти відразу шість основних виконавців – зокрема всі три форварди. Схоже, це змусило ворсклян віднайти у собі останні резерви та дати бій чемпіону.

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Перший тайм почався досить прогнозовано: Шахтар багато тримав м'яч та розігрував комбінації, а Ворскла оборонялася та невдало виходила у контратаки. Перший момент було створено вже на 5-й хвилині, коли Мораєс отримав м'яч на куті штрафного та пробив у дальній нижній кут – м'яч пролетів у сантиметрах від штанги! Втім, Ворскла старалася відповідати – і робила це краще за "гірників". Так, на 10-й Карека вискочив з-за спини Ракицького та замкнув подачу Пердути ударом головою у ближню дев'ятку – донеччан врятував лише стрибок Пятова.

Після перших 15-20 хвилини стало помітно, що Шахтар атакує досить шаблонно – прохід через центр, пас на фланг (здебільшого – лівий) та простріл у штрафний. Захисники Ворскли легко читали ці моменти, після чого часто починалися контратаки. Одне з таких перехоплень призвело до голу: на 24-й хвилині Данченко виконав поперечну передачу, а Карека перехопив її, розпочавши контратаку, яку ударом з-за меж штрафного у площину завершив Ребенок. Кутовий, який наступив після цього, завершився ударом головою Шарпара, про якого всі забули – той пробив у протихід та по високій дузі, влучивши під поперечину. 0:1 – і через дві хвилини рахунок міг подвоїтись, якби Пердута після розрізного паса Габелка реалізував вихід один на один. Шахтар за останні 20 хвилин першого тайму відповів лише один моментом – Мораєс на 40-й замкнув простріл Ісмаїлі слабеньким ударом у штангу.

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Здавалося, що другий тайм буде нервовим та драматичним, однак Шахтар просто підвищив темп і розбомбив Ворсклу за 17 хвилин. Початок був покладений на 50-й хвилині, коли Марлос красивим ударом у дальній кут зрівняв рахунок. Ворскла спробувала втримати обличчя та провела одну-дві позиційні атаки, одна дуже швидко все було вирішено. На 59-й хвилині Марлос розігнав атаку через центр, віддав направо, а звідти пішов простріл у штрафний. Степаненко його ефектно замкнув – 2:1! Ворскла "поплила" та пропустила третій вже за три хвилини – Патрік після розіграшу кутового красиво обігрався зі Степаненком, увійшов у штрафний та вирізав пас на лінію, звідки Хочолава потужним ударом пробив точно у ближній нижній кут – 3:1! Крім того, до 70-ї хвилини встиг відзначитись Велінгтон Нем, однак його гол скасували через фол у атаці (досить сумнівний). Про класні моменти Мораєса та інших навіть вже і згадувати непристойно.

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Зрештою, Жуніор Мораєс після проходу Тайсона на 74-й хвилині забив у пусті ворота гол, який і встановив остаточний рахунок – 4:1. Гірники, таким чином, набрали 9 очок та за рахунок кращої різниці м'ячів очолили турнірну таблицю – втім, у Динамо буде гра у запасі. Ворскла з трьома очками та "-4" у графі різниці м'ячів залишається на передостанній сходинці.

Чемпіонат України 2018/19, 4-й тур

Шахтар – Ворскла – 4:1

Голи: Марлос, 50, Степаненко, 59, Хочолава, 62, Мораєс, 74 – Шарпар, 25