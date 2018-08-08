Пілот Фонсека, чарівні стюардеси та двоє голомозих – Шахтар провів фотосесію на старті сезону

У Святошині відбулася традиційна фотосесія чемпіона України донецького Шахтаря, присвячена старту сезону 2018/19.

Атмосферна подія дозволила "гірникам" отримати офіційні світлини на новий сезон, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

Бланко Лещук став гравцем Малаги

Найбільш фотогенічними серед донеччан стали Ярослав Ракицький і Віктор Коваленко, який нещодавно кардинально змінив імідж. Цікаво, що у фотосесії взяли участь не лише гравці першої команди, а й активні вболівальники донеччан (четверо запрошених власників абонементів) та стюардеси компанії SkyUp Airlines, із якою Шахтар розпочав співпрацю у червні.

Такий поворот подій найбільше сподобався головному тренеру Шахтаря Паулу Фонсеці, який приміряв кашкет капітана повітряного судна та охоче фотографувався із гарячими бортпровідницями.