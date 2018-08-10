Ісмаїлі увійшов у трійку найдорожчих гравців УПЛ на цей момент

Лівий захисник Шахтаря Ісмаїлі солідно додав у ринковій вартості.

Портал Transfermarkt оновив ринкові вартості гравців української Прем'єр-ліги. У трійку найдорожчих футболістів нашого чемпіонату увійшов Ісмаїлі. Його ринкова ціна зросла на 4,5 мільйона – тепер бразилець коштує 11 мільйонів євро.

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Таким чином, лівий захисник Шахтаря зрівнявся зі своїми партнерами Тайсоном і Марлосом, які досі вдвох очолювали рейтинг. 30-річні вінгери, згідно з останніми оновленнями, не додали у вартості.

Топ-5 найкоштовніших гравців УПЛ доповнюють два українські "гірники": Тарас Степаненко – 10 мільйонів євро та Ярослав Ракицький – 8,5 мільйона.

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Найдорожчим футболістом Динамо залишився Віктор Циганков – 8 мільйонів євро. Новачки киян Сідклей та Че Че замикають топ-10 рейтингу – по 5 млн.

Головна зірка з-за меж Динамо та Шахтаря – Хорхе Карраскаль. Колумбієць оцінений в 2,5 мільйона.