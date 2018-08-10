toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ОЛІМПІК - ЛЬВІВ АПЛ ЛІГА ЄВРОПИ

Ісмаїлі увійшов у трійку найдорожчих гравців УПЛ на цей момент

19:50 677 Читать на русском
Ісмаїлі увійшов у трійку найдорожчих гравців УПЛ на цей момент
Ісмаїлі / Шахтар

Лівий захисник Шахтаря Ісмаїлі солідно додав у ринковій вартості.

Портал Transfermarkt оновив ринкові вартості гравців української Прем'єр-ліги. У трійку найдорожчих футболістів нашого чемпіонату увійшов Ісмаїлі. Його ринкова ціна зросла на 4,5 мільйона – тепер бразилець коштує 11 мільйонів євро.

Ісмаїлі продовжив контракт з Шахтарем – клаусула 100 мільйонів євро

Таким чином, лівий захисник Шахтаря зрівнявся зі своїми партнерами Тайсоном і Марлосом, які досі вдвох очолювали рейтинг. 30-річні вінгери, згідно з останніми оновленнями, не додали у вартості.

Топ-5 найкоштовніших гравців УПЛ доповнюють два українські "гірники": Тарас Степаненко – 10 мільйонів євро та Ярослав Ракицький – 8,5 мільйона.

Хацкевич про більші успіхи Шахтаря в єврокубках: Це не українська, а більше бразильська команда

Найдорожчим футболістом Динамо залишився Віктор Циганков – 8 мільйонів євро. Новачки киян Сідклей та Че Че замикають топ-10 рейтингу – по 5 млн.

Головна зірка з-за меж Динамо та Шахтаря – Хорхе Карраскаль. Колумбієць оцінений в 2,5 мільйона.

Теги
Динамо Динамо Головне Ісмаїлі Ісмаїлі Шахтар Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Супряга офіційно став гравцем Динамо
    Україна — 15:186725 Супряга офіційно став гравцем Динамо
48
хв
Марсель
21:45
Тулуза
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук