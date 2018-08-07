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Шарпар: Скоро Ворсклі дебютувати у Лізі Європи і хочеться, щоб питання із заборгованістю було вирішене

6 серпня 23:23 109 Читать на русском
Шарпар: Скоро Ворсклі дебютувати у Лізі Європи і хочеться, щоб питання із заборгованістю було вирішене
В'ячеслав Шарпар / Фото ФК Ворскла

Півзахисник Ворскли В'ячеслав Шарпар прокоментував ситуацію в полтавському клубі щодо виплат заборгованості по зарплатах футболістів.

"Бачу, що вболівальники чимало критикують Ворсклу, адже після минулого сезону всі очікують яскравої гри та перемог. Але хочеться сказати, що більшість майже не знає ситуації всередині клубу, з футболістами. Я б з боку не став жорстко критикувати Ворсклу, з огляду на нинішню ситуацію, в якій знаходиться команда. Повірте, у футболістів теж багато накипіло.

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Ми всі як і раніше чекаємо і сподіваємося, що ситуація виправиться. Тому що так далі не може продовжуватися. З керівництвом ми спілкувалися перед стартом чемпіонату, коли повернулися зі зборів. Але більше про це поки не хочу говорити.

Скільки часу ще готові чекати? Це не від мене залежить більше. Подивимося. Було б чудово, щоб найближчим часом все вирішилося. Адже скоро Ворсклі стартувати в Лізі Європи, і хочеться там виглядати гідно, радуючи вболівальників грою і результатом", – цитує Шарпара видання obozrevatel.

Раніше повідомлялось, що після виходу в Лігу Європи команді пообіцяли закриття всіх боргів, проте гроші виплатили тільки за один місяць. Футболістам Ворскли винні за 7-8 місяців, а також бонуси.

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