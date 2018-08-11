Шахтер дома разгромил Ворсклу

Шахтер в рамках 4-го тура УПЛ уверенно переиграл Ворсклу. На гол Шарпара в первом тайме "горняки" ответили точными выстрелами Марлоса, Степаненко, Хочолавы и Мораеса.

Шахтер после поражения от киевского Динамо в прошлом туре имел бешеную мотивацию к реабилитации перед своими болельщиками, а ещё большую - к тому, чтобы не увеличить отставание от киевлян. По крайней мере, так должно было быть в теории, хотя первый тайм вызвал вопросы по этому поводу. Ворсклу же похоронили ещё до игры, ведь Василию Сачко не могли помочь сразу шесть основных исполнителей – в частности все три форварда. Похоже, это заставило ворсклян найти в себе последние резервы и дать бой чемпиону.

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Первый тайм начался довольно прогнозируемо: Шахтер много держал мяч и разыгрывал комбинации, а Ворскла оборонялась и неудачно выходила в контратаки. Первый момент был создан уже на 5-й минуте, когда Мораес получил мяч на углу штрафной и пробил в дальний нижний угол – мяч пролетел в сантиметрах от штанги! Впрочем, Ворскла старалась отвечать – и делала это лучше "горняков". Так, на 10-й Карека выскочил из-за спины Ракицкого и замкнул подачу Пердуты ударом головой в ближнюю девятку – дончан спас только прыжок Пятова.

После первых 15-20 минут стало заметно, что Шахтер атакует довольно шаблонно – проход через центр, пас на фланг (в основном – левый) и прострел в штрафную. Защитники Ворсклы легко читали эти моменты, после чего часто начинались контратаки. Один из таких перехватов привел к голу: на 24-й минуте Данченко выполнил поперечную передачу, а Карека перехватил её, начав контратаку, которую ударом из-за пределов штрафной в створ завершил Ребенок. Угловой, который наступил после этого, завершился ударом головой Шарпара, о котором все забыли – тот пробил в противоход и по высокой дуге, попав под перекладину. 0:1 – и через две минуты счет мог удвоиться, если бы Пердута после разрезного паса Габелка реализовал выход один на один. Шахтер за последние 20 минут первого тайма ответил только один моментом –Мораес на 40-й замкнул прострел Исмаили слабым ударом в штангу.

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Казалось, что второй тайм будет нервным и драматичным, однако Шахтер просто взвинтил темп и разбомбил Ворсклу за 17 минут. Начало было положено на 50-й минуте, когда Марлос красивым ударом в дальний угол сравнял счёт. Ворскла попыталась удержать лицо и провела одну-две позиционные атаки, одна очень быстро всё было решено. На 59-й минуте Марлос разогнал атаку через центр, отдал направо, а оттуда пошел прострел в штрафную. Степаненко его эффектно замкнул – 2: 1! Ворскла "поплыла" и пропустила третий уже через три минуты – Патрик после розыгрыша углового красиво обыгрался со Степаненко, вошел в штрафную и вырезал пас на линию, откуда Хочолава мощным ударом пробил точно в ближний нижний угол – 3:1! Кроме того, до 70-й минуты успел отметиться Веллингтон Нем, однако его гол отменили из-за фола в атаке (весьма сомнительного). О классных моментах Мораеса и других даже уже и вспоминать неприлично.

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В конце концов, Жуниор Мораес после прохода Тайсона на 74-й минуте забил в пустые ворота гол, который и установил окончательный счет – 4:1. Горняки, таким образом, набрали 9 очков и за счет лучшей разницы мячей возглавили турнирную таблицу – впрочем, у Динамо будет игра в запасе. Ворскла с тремя очками и "-4" в графе разницы мячей остаётся на предпоследней строчке.

Чемпионат Украины 2018/19, 4-й тур

Шахтер – Ворскла – 4:1

Голы: Марлос, 50, Степаненко, 59, Хочолава, 62, Мораес, 74 – Шарпар, 25