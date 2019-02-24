Шахтар домовився з Греміо про трансфер Тете

Іспанія — 12:36 861
-
Кравець дебютує в Прімері за Леганес, Лунін знову в запасі – пряма трансляція матчу
-
МЮ – Ліверпуль: "дияволи" вдячні супернику за звільнення Моурінью, а супертріо Клоппа забиває їм малоАнглія — 11:48 527
-
Кулач не зіграє проти ШахтаряУкраїна — 08:50 317
-
Петряк голом допоміг Ференцварошу Реброва розгромити суперника, гол Кравченка не зберіг Кішварді перемогуСвіт — 23 лют 892
-
Севілья – Барселона: бенефіс геніального Мессі нівелював хороший перший тайм господарів і цікаві рішення МачінаІспанія — 23 лют 3703