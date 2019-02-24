Шахтар домовився з Греміо про трансфер Тете

19-річний вінгер Греміо Тете, ймовірно, продовжить кар'єру у донецькому Шахтарі.

Шахтар і Греміо узгодили трансфер 19-річного вінгера Тете, повідомляє Globo.

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За інформацією джерела, сторони домовилися про перехід півзахисника за 10 мільйонів євро. Бразильський клуб також отримає 15% від суми наступного трансферу Тете.

Шахтар вже домовився з гравцем про умови особистого контракту. Відтягує угоду лише агент Тете, який володіє частиною економічних прав на футболіста. Очікується, що угоду встигнуть оформити до закриття трансферного вікна в Україні, тобто до 1 березня.